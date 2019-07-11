Режим чрезвычайной ситуации введен в штате Луизиана в связи с приближением циклона, который может усилиться до тропического шторма. Не исключается также, что он станет ураганом уже к концу недели. В ряде прибрежных округов объявлено об угрозе наводнений. Власти рекомендуют местным жителям запастись продовольствием. К слову, последствия непогоды в этом году уже обошлись Америке в миллиард долларов! В список затратных природных катаклизмов попали в том числе шторм и град в Техасе, торнадо в районе Скалистых гор, и многочисленные наводнения.