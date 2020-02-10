Режим чрезвычайной ситуации вводится от Великобритании до Польши

Синоптики отмечают, такой бури в Европе не было 7 лет

Наблюдается нарушение транспортного сообщения. Отменяются спортивные состязания. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании отменили футбольные матчи. Ряд авиаперевозчиков сокращают количество рейсов. Аэропорт Брюсселя и вовсе закрыли.

Порывы ветра достигают 180 км/ч

Несмотря на шторм, лайнер британских авиалиний рискнул прилететь из Нью-Йорка в Лондон и установил мировой рекорд. Он преодолел Атлантику всего за 4 часа 56 минут вместо положенных шести часов. С попутным ветром "Сиары" самолет над европейской территорией набрал скорость в 1 300 километров в час.

Но в таких экстремальных погодных условиях любое воздушное судно сталкивается с непростой задачей - взлететь или приземлиться при сильнейших порывах ветра.





Растет и количество жертв зимнего шторма

