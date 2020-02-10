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Режим чрезвычайной ситуации вводится от Великобритании до Польши

Синоптики отмечают, такой бури в Европе не было 7 лет

Наблюдается нарушение транспортного сообщения. Отменяются спортивные состязания. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании отменили футбольные матчи. Ряд авиаперевозчиков сокращают количество рейсов. Аэропорт Брюсселя и вовсе закрыли.

Порывы ветра достигают 180 км/ч

Несмотря на шторм, лайнер британских авиалиний рискнул прилететь из Нью-Йорка в Лондон и установил мировой рекорд. Он преодолел Атлантику всего за 4 часа 56 минут вместо положенных шести часов. С попутным ветром "Сиары" самолет над европейской территорией набрал скорость в 1 300 километров в час.

Но в таких экстремальных погодных условиях любое воздушное судно сталкивается с непростой задачей - взлететь или приземлиться при сильнейших порывах ветра.


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Растет и количество жертв зимнего шторма

Погибли уже как минимум 6 человек. В Чехии, Словении и Великобритании на водителей упали деревья. На горнолыжном курорте Польши в здании рухнула крыша - погибли 40-летняя женщина и ее дочь. А житель Швеции утонул после того, как перевернулась его лодка.

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