Режим ЧС из-за коронавируса будет введен в США

В Соединенных Штатах решено ввести режим ЧС из-за коронавируса. Как предполагается, действовать он начнет уже завтра. Все те, кто возвращается этой зимой из Китая, пройдут тщательное обследование. Напомним, ВОЗ объявила ситуацию с новым коронавирусом чрезвычайной. Общее число инфицированных - почти 12 тысяч человек. Зафиксировано 259 летальных случаев. Все в Китае. Коронавирус нового типа выявлен уже в 25 странах.