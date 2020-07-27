Режим ЧС на Лампедузе. Остров не справляется с потоком мигрантов

Чрезвычайное положение объявлено на острове Лампедуза. За последние несколько дней туда прибыли около тысячи новых нелегалов - в основном это выходцы из Африки. Сицилийские власти, к которым юридически относится остров, приказали перевезти часть мигрантов в порт на Сицилии, однако на Лампедузе по-прежнему остаются сотни беженцев. Ситуацию пообещали уже на этой неделе обсудить в МВД Италии, а точнее, ускорение процедуры возвращения отвергнутых просителей убежища в страну их происхождения.



