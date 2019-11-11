Режим ЧС объявлен в двух штатах на востоке Австралии

Лесные пожары уже уничтожили тысячи гектаров леса, и потушить пламя пока не удается. Три человека погибли, десятки пострадали, семь пропали без вести. Сгорели около 150 домов. Власти Квинсленда и Нового Южного Уэльса попросили местных жителей быть готовыми к эвакуации. Из-за жары и сильного ветра огонь в ближайшее время подступит к домам на севере самого крупного города страны - Сиднея, где проживает более пяти миллионов человек.



