Режим ЧС объявлен в Южной Корее

Огнем охвачены пять городов и уезды вдоль северо-восточного побережья страны. Один человек погиб, не менее 11 пострадали. По предварительным данным, возгорание началось на обочине дороги в городе Косон, это примерно в 160 километрах от Сеула. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на соседние районы. Огонь уничтожил 385 гектаров леса, 300 жилых домов и зданий. Эвакуированы 4 тысячи жителей.