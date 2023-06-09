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Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за сильных ливней
Режим чрезвычайной ситуации объявлен во Владивостоке из-за мощных ливней, которые привели к повреждениям дорог и затоплению улиц, пишет БЕЛТА.
"Во Владивостоке в результате обрушившегося 8 и 9 июня циклона, который принес значительные разрушения, введен режим ЧС. Решение принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям", - говорится в заявлении администрации города.
Как отмечается, во Владивостоке сильные дожди начались во второй половине дня 8 июня. Согласно данным синоптиков, менее чем за сутки выпала месячная норма осадков, которая побила 30-летний рекорд.
Из-за ливней повреждены тротуары и дороги, на некоторых участках сошел грунт с косогоров. Также оказалось повалено несколько деревьев. Местные жители жаловались на протечки кровель в жилых домах и социальных объектах. Местами происходили отключения электричества.
Фото:pixabay.com
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