Сажали корабль вдали от мыса Канаверал, поскольку побоялись трудностей посадки в связи с бушующим у Восточной Флориды ураганом "Исайас". Сейчас в штате действует режим ЧС. Во Флориде, особенно в прибрежных регионах - мощные ветры, ливни и сильные волны.