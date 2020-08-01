Режим ЧС во Флориде из-за урагана "Исаиас"

К побережью США приближается разрушительный ураган"Исаиас". На восточном побережье Флориды введен режим чрезвычайной ситуации. Накануне стихия обрушилась на Багамские острова и Пуэрто-Рико, оставив там без электричества 500 тысяч домов.



