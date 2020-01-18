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Режим ЧС введен из-за снежного шторма в Сент-Джонсе

Властями Сент-Джонса - столицы канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор - объявлен режим чрезвычайной ситуации. На город и его окрестности обрушился мощный зимний шторм. Он сопровождается ураганным ветром. Его порывы достигают 150 километров в час. Сегодня к полудню ожидается до 75 сантиметров снега. Из-за сложных погодных условий отменены или задержаны десятки авиарейсов. С пятницы в Сент-Джонсе закрыты школы.

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