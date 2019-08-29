Режим ЧС введен в Приморском крае России

На юге региона остановлено движение поездов из-за размыва путей. С начала недели здесь не прекращаются дожди, больше всего осадков выпало во Владивостоке. Ливни привели к подтоплениям на дорогах и улицах города, сбоям в работе общественного транспорта и сходу оползней. Некоторые районы города буквально ушли под воду. Затопленными остаются около ста частных домовладений. Примерный ущерб уже составляет около 100 миллионов рублей.