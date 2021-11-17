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Режим Дуды использует миграционный кризис как инструмент для извлечения политической выгоды

Отвечать за миграционный кризис должны те страны, которые его спровоцировали. Но Польша перекладывает проблему беженцев с больной головы на здоровую, отвергая элементарные правила человечности и гуманизма.Вместо помощи людям сложившийся кризис режим Дуды использует как инструмент для извлечения политической выгоды, делая из себя жертву политической ситуации. Об этом говорили гости дискуссии о миграционном кризисе в эфире канала "Перший Незалежный".

Подробности - в видео.

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