Режим Дуды использует миграционный кризис как инструмент для извлечения политической выгоды

Отвечать за миграционный кризис должны те страны, которые его спровоцировали. Но Польша перекладывает проблему беженцев с больной головы на здоровую, отвергая элементарные правила человечности и гуманизма.Вместо помощи людям сложившийся кризис режим Дуды использует как инструмент для извлечения политической выгоды, делая из себя жертву политической ситуации. Об этом говорили гости дискуссии о миграционном кризисе в эфире канала "Перший Незалежный".



Подробности - в видео.