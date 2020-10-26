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Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе снова нарушен

Очередная попытка прекращения огня в Нагорном Карабахе продержалась не более 5 минут. В грубом нарушении перемирия Азербайджан обвинил Армению. Ереван заявил о продолжении боев вокруг непризнанной республики, а также подчеркнул готовность страны соблюдения договоренностей.

Возобновить полноценные мирные переговоры по урегулированию конфликта планируют в четверг. Минская группа ОБСЕ по Карабаху встретится с главами МИД Армении и Азербайджана в Женеве.

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