Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе снова нарушен

Очередная попытка прекращения огня в Нагорном Карабахе продержалась не более 5 минут. В грубом нарушении перемирия Азербайджан обвинил Армению. Ереван заявил о продолжении боев вокруг непризнанной республики, а также подчеркнул готовность страны соблюдения договоренностей.