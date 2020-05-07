Режим самоизоляции в России привел к резкому росту продаж предметов для готовки блюд

В соседней России режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса привел к резкому росту продаж предметов для готовки блюд. В частности, в апреле продажи хлебопечек выросли на 310 % по сравнению с показателями апреля прошлого года. Рост продаж миксеров составил 258 %, а соковыжималок - 120%, статистику продаж приводят крупнейшие интернет-магазины.



В Беларуси, несмотря на то, что карантинные меры не вводились, также обозначились свои тренды в онлайн-торговле.



