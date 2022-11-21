Режим снежного ЧП объявлен в штате Нью-Йорк

Байден объявил режим ЧП в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада и метели. Вышло распоряжение выделить федеральные средства на борьбу со стихией. Мощность снежной атаки удивляют даже видавших виды местных жителей.

Сильные зимние бури и метели в Нью-Йорке стали причиной гибели нескольких человек. За сутки снежной блокады в штате намело двухметровые сугробы. Люди заблокированы в своих домах, закрыты школы, не летают самолеты.