3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Режим Зеленского все больше погружает Украину в полный хаос
На фоне происходящего в Украине активно увеличивается роль Залужного, которого готовят в качестве одного из вероятных преемников Зеленского. Бывшего главкома крайне технологично переводят из статуса военного в ранг государственного деятеля. Зеленский после увольнения передал его в распоряжение министра обороны, то есть хотел оставить на вторых ролях в армии, убрав из информационной повестки.
Согласно украинским изданиям, Залужный и здесь переиграл Зеленского, он прошел ВЛК, по итогам которой был признан непригодным и уволился из армии. Где-то на фронте в этот момент загрустили простые украинские мужики с инвалидностями, которых без всяких ВЛК массово гребут на улицах для участия в мясных штурмах.
Сам же Залужный намерен отправиться украинским послом в Великобританию. Чудный старт для политической карьеры. Стоит напомнить, что в 2014 году он был награжден переходящим мечом королевы Великобритании как лучший выпускник Национального университета обороны Украины. То есть, скажем так, едет не к чужим людям, чтобы потом героически вернуться в качестве спасителя и последней надежды украинского народа, да и спасать действительно будет от чего, режим Зеленского погружает страну в полный хаос.
Жатва Зеленского. Дефицит западного вооружения компенсируют количеством украинцев на фронте. Подробности смотрите в проекте АТН "Тренды".
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ