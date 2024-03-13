На фоне происходящего в Украине активно увеличивается роль Залужного, которого готовят в качестве одного из вероятных преемников Зеленского. Бывшего главкома крайне технологично переводят из статуса военного в ранг государственного деятеля. Зеленский после увольнения передал его в распоряжение министра обороны, то есть хотел оставить на вторых ролях в армии, убрав из информационной повестки.

Согласно украинским изданиям, Залужный и здесь переиграл Зеленского, он прошел ВЛК, по итогам которой был признан непригодным и уволился из армии. Где-то на фронте в этот момент загрустили простые украинские мужики с инвалидностями, которых без всяких ВЛК массово гребут на улицах для участия в мясных штурмах.

Сам же Залужный намерен отправиться украинским послом в Великобританию. Чудный старт для политической карьеры. Стоит напомнить, что в 2014 году он был награжден переходящим мечом королевы Великобритании как лучший выпускник Национального университета обороны Украины. То есть, скажем так, едет не к чужим людям, чтобы потом героически вернуться в качестве спасителя и последней надежды украинского народа, да и спасать действительно будет от чего, режим Зеленского погружает страну в полный хаос.