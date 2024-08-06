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Режиссер Дэвид Линч неизлечимо болен
Американский режиссер Дэвид Линч сообщил, что у него развилась эмфизема легких из-за курения, и он вынужден оставаться дома, пишетSputnik.
Линч также признался, что вероятность создания его нового фильма крайне низка, так как даже легкая простуда может представлять опасность для здоровья.
"Я так долго курил, что получил эмфизему, и поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет… А теперь из-за коронавируса для меня будет очень плохо заболеть даже простудой", - рассказал он в интервью британскому журналу Sight and Sound.
По словам 78-летнего режиссера, ему было бы интересно попробовать снять фильм в удаленном формате, однако сама концепция его не вдохновляет. Он упомянул, что недавно американская киностудия Netflix отказалась продюсировать его анимационный проект "Snootworld", который находится в разработке долгое время.
Фото:Sputnik
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