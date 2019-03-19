Режиссер Марлен Хуциев скончался сегодня на 94-м году жизни

Печальная новость пришла из Москвы. Режиссер "Весны на Заречной улице" Марлен Хуциев скончался сегодня на 94-м году жизни. Мастера советского кино госпитализировали в реанимацию три дня назад. Уроженец Тбилиси принес оттепель в советскую культуру в 60-х. Знаковые работы: "Июльский дождь", "Застава Ильича" и "Градостроители" - не всегда получали одобрение руководства страны, но быстро становились всенародными. Хуциев - лауреат трех десятков кинопремий. Народный артист СССР снял десяток картин, к шести из них написал сценарии. Последние 20 лет работал над лентой "Невечерняя", но диалог между Толстым и Чеховым так и не был завершен. Премьера последнего фильма Хуциева состоится уже без режиссера.