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Режиссера "Богемской рапсодии" лишили номинации на премию Британской киноакадемии

Брайана Сингера обвиняют в сексуальных домогательствах. При этом сама картина остается номинированной в категории "Лучший британский фильм". Церемония вручения премии БАФТА состоится в Лондоне в воскресенье. Режиссер все обвинения в свой адрес называет клеветой. По его мнению, секс-скандал раздувается намеренно из-за успеха "Богемской рапсодии", которая представлена на премии "Оскар" сразу в пяти номинациях.

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