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Резиденция иранского посла в Дамаске практически уничтожена после израильского авиаудара - провокация или роковая ошибка?
Пример двойных стандартов и политики Запада под девизом "Это другое". Израильские власти просто молчат после военной агрессии против иранского диппредставительства в Дамаске, где погибли 13 человек. Молчит и мировое сообщество, хотя Иран справедливо требует осудить это. Лишь в США запустили старую песню о том, мол, Вашингтон ничего не знал и не имеет к произошедшему отношения. Другое дело инцидент в секторе Газа. Там ЦАХАЛ нанес авиаудар по автомобилю международной благотворительной организации. Убиты 7 сотрудников. И тут же коллективный Запад требует проведения срочного расследование. О продажной демократии и безнаказанности Тель-Авива - материал Евгения Белоусова.
Теракт, военная агрессия, спланированная провокация или роковая ошибка? Резиденция иранского посла в Дамаске практически полностью уничтожена после израильского авиаудара. Как сообщают СМИ, в результате атаки были убиты 13 человек, среди которых 2 иранских генерала, военные из Корпуса стражей Исламской революции, а также граждане Сирии и Ливана. Поразительно, но кровавая атака была проведена во время национального праздника - в Иране 1 апреля отмечается День основания Исламской Республики.
Безусловно, сионистский режим лучше, чем кто-либо другой, знает, что на подобные преступления и нарушения международного права будет дан ответ в надлежащее время.
Конечно, о реальном военном ответе сейчас речи не идет. Тегеран, отличающийся сдержанностью и стремлением сохранять мир, назвал удар терактом и заявил, что страна оставляет за собой "законное право в рамках международного права ответить" на преступление. Пока же в ход пошли дипломатические каналы и требования призвать к ответственности всех причастных. Но к воззванию якобы цивилизованный Запад прислушиваться не спешит.
Зато к вооруженному ответу призывают жители Ирана. Сотни людей вышли на улицы Тегерана, скандируя "Смерть Америке и Израилю".
Все, что сделал Израиль, неотделимо от координации действий США, которые, я полагаю, дали Израилю зеленый свет на это нападение.
Светофорщики в лице Штатов изрядно напряглись, ведь там понимают, что за дружбу с Израилем вполне могут быть тоже привлечены к ответу. Потому администрация США рапортовала, что Вашингтон не знал заранее о готовящемся ударе, не участвовала в нем и вообще не располагает никакой информацией. А в Тель-Авиве после долгого молчания начали бряцать оружием.
Мы действуем везде, каждый день, чтобы наши враги не набрали силу и чтобы дать понять всем, кто действует против нас по всему Ближнему Востоку, что цена действий против Израиля будет высока.
А вот какую цену придется заплатить Израилю из-за необдуманных действий своих властей и чем это грозит всему ближневосточному региону, еще неизвестно. Все зависит от Тегерана.
Есть, конечно, два варианта развития событий. Во-первых, Иран, конечно, может ответить симметрично - ровно то же самое и в отношении Израиля на территории какого-либо другого государства. Но тогда Иран рискует испортить отношения с этим самым третьим государством, третьей стороной, это ему не выгодно. Во-вторых, Израиль тогда тоже за словом в карман не полезет и ответит, тогда это неминуемая война. Следовательно, Иран попадется на эту ловушку. Получится то, что нужно как раз Западу, - столкнуть лбами два сильных государства в регионе Ближнего Востока. Там был бы хаос и, естественно, на этом американцы бы хорошо могли бы нажиться. Но есть вопросы репутации. Они могут на словах быть достаточно резкими, на деле очень прагматическими. И прагматизм может выражаться в том, что они будут использовать некие другие рычаги и механизмы, о которых мы говорили ранее. То есть, задействовать свои все группировки. А это как раз таки тот самый вариант, второй вариант, который является для Ирана и более оптимальным, потому что нужно и лицо сохранить, и показать, что в доме тоже есть хозяин, в этом самом ближневосточном доме, и, соответственно, показать всему миру и себе самим, что никто не может так позволить разговаривать с Ираном.
Пока же при попустительстве Запада именно Израиль в очередной раз доказал всему миру, что интересы одного государства, помноженные на деньги и тайные связи, дают возможность плевать на всех и вся и оставаться безнаказанным. Но когда дело касается интересов глобальных игроков, то тишина более неуместна.
ЦАХАЛ за один день успел отличиться не только в Сирии, но и в секторе Газа. Израильские военные авиаударом убили сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen. Погибли 7 человек, среди которых граждане США, Великобритании, Австралии, Канады и Польши. Тут уже бросился оправдываться сам премьер-министр, только недавно отошедший от наркоза.
Такое случается на войне. Мы тщательно проверяем это. Мы находимся в контакте с правительствами и сделаем все, чтобы это больше не повторилось.
По крайней мере для этой организации, такое действительно не повторится. World Central Kitchen уже объявила о приостановке своей деятельности в Палестине. Ряд стран, среди которых Британия, Польша и Австралия, заявили, что проведут расследование по факту убийства своих граждан и будут добиваться привлечения виновных к ответственности. Если такой настрой сохранится, то сегодняшнее заседание Совбеза ООН, инициированное Россией, обещает быть жарким. Израильской стороне предстоит дать ответы на многие вопросы, и в первую очередь, в чем цимус ничем не мотивированных атак?
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