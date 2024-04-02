Резиденция иранского посла в Дамаске практически уничтожена после израильского авиаудара - провокация или роковая ошибка?

Есть, конечно, два варианта развития событий. Во-первых, Иран, конечно, может ответить симметрично - ровно то же самое и в отношении Израиля на территории какого-либо другого государства. Но тогда Иран рискует испортить отношения с этим самым третьим государством, третьей стороной, это ему не выгодно. Во-вторых, Израиль тогда тоже за словом в карман не полезет и ответит, тогда это неминуемая война. Следовательно, Иран попадется на эту ловушку. Получится то, что нужно как раз Западу, - столкнуть лбами два сильных государства в регионе Ближнего Востока. Там был бы хаос и, естественно, на этом американцы бы хорошо могли бы нажиться. Но есть вопросы репутации. Они могут на словах быть достаточно резкими, на деле очень прагматическими. И прагматизм может выражаться в том, что они будут использовать некие другие рычаги и механизмы, о которых мы говорили ранее. То есть, задействовать свои все группировки. А это как раз таки тот самый вариант, второй вариант, который является для Ирана и более оптимальным, потому что нужно и лицо сохранить, и показать, что в доме тоже есть хозяин, в этом самом ближневосточном доме, и, соответственно, показать всему миру и себе самим, что никто не может так позволить разговаривать с Ираном.

Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай"