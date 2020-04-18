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Резкий рост безработицы грозит США социальным взрывом

Белый дом объявил о выделении дополнительных трех миллиардов долларов на закупку продовольствия для раздачи нуждающимся. Многотысячные очереди за бесплатным провиантом выстраиваются в Калифорнии, Мэриленде и других штатах. Стоять приходится от 3 часов и более. Растет и количество безработных. За неделю - более 5 миллионов человек. За месяц работы лишились 22 миллиона американцев. При этом пособие получают далеко не все. А еще миллионы нелегалов, которых от голода спасало неофициальное трудоустройство. Оно стало невозможным. Закрыты тысячи лавок, кафе и других мелких предприятий. В крупных городах это создает взрывоопасную ситуацию. В Сан-Франциско и Лос-Анджелесе власти принимают меры, чтобы избежать погромов и голодных бунтов.

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