3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Резкий рост безработицы грозит США социальным взрывом
Белый дом объявил о выделении дополнительных трех миллиардов долларов на закупку продовольствия для раздачи нуждающимся. Многотысячные очереди за бесплатным провиантом выстраиваются в Калифорнии, Мэриленде и других штатах. Стоять приходится от 3 часов и более. Растет и количество безработных. За неделю - более 5 миллионов человек. За месяц работы лишились 22 миллиона американцев. При этом пособие получают далеко не все. А еще миллионы нелегалов, которых от голода спасало неофициальное трудоустройство. Оно стало невозможным. Закрыты тысячи лавок, кафе и других мелких предприятий. В крупных городах это создает взрывоопасную ситуацию. В Сан-Франциско и Лос-Анджелесе власти принимают меры, чтобы избежать погромов и голодных бунтов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП