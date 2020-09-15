Резкий рост числа бездомных в Сан-Франциско

Экономический кризис, вызванный COVID, привел к резкому росту числа бездомных в Сан-Франциско. Подобного здесь не случалось даже во времена Великой депрессии. Власти попытались организовать размещение бездомных с соблюдением пресловутой социальной дистанции, для чего были разбиты на квадраты несколько площадей. Однако этого недостаточно: палатки, коробки и прочая утварь расставляется вдоль главных улиц города. Проблема прежде всего в том, что денежная помощь лишившимся работы прекращена почти месяц назад: в Сан-Франциско, который известен дороговизной, это привело к тому, что на улицах оказались тысячи людей.