Резкий рост новых случаев заражения COVID-19 в Китае

Инфицированных уже 67 - это самый большой прирост за последние два месяца. Десять случаев - завозные. Остальные - в основном в Пекине, где пару дней назад обнаружили новый очаг распространения коронавируса на оптовом продовольственном рынке. Он закрыт, а владельцам точек приходится уничтожать весь товар.





В Пекине проводят массовое тестирование

В столице КНР закрыли на карантин больше 20 кварталов. В тех, в которых локдаун пока не введен, установлены палатки, где всем жителям проводят массовое тестирование. С самого утра там выстроились очереди.

Европа открывает границы, но не все

Между тем, с сегодняшнего дня границы по рекомендации Брюсселя должны были открыть все страны ЕС. Однако пока готовы принимать туристов в Греции. Снимает введенный из-за пандемии погранконтроль Германия, Швейцария и Чехия. Испания откроется только с 21 июня, Португалия - с 1 июля.

В Украине возобновляют авиарейсы

Украина с сегодняшнего дня возобновляет международные рейсы. Авиакомпании приступили к продаже билетов, но улететь пока можно лишь в те страны, в которых открыт границы для иностранцев. Речь идет, например, о Турции и Албании. Полеты в Украину возобновила и "Белавиа". Самолет уже полетел в Киев, запланированы и рейсы в Одессу. Иностранцев, в том числе белорусов, в страну пустят только при наличии страховки. Наши граждане по приезду в Украину должны отбыть двухнедельный карантин в обсервации.