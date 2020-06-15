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Резкий рост новых случаев заражения COVID-19 в Китае
Инфицированных уже 67 - это самый большой прирост за последние два месяца. Десять случаев - завозные. Остальные - в основном в Пекине, где пару дней назад обнаружили новый очаг распространения коронавируса на оптовом продовольственном рынке. Он закрыт, а владельцам точек приходится уничтожать весь товар.
В Пекине проводят массовое тестирование
В столице КНР закрыли на карантин больше 20 кварталов. В тех, в которых локдаун пока не введен, установлены палатки, где всем жителям проводят массовое тестирование. С самого утра там выстроились очереди.
Европа открывает границы, но не все
Между тем, с сегодняшнего дня границы по рекомендации Брюсселя должны были открыть все страны ЕС. Однако пока готовы принимать туристов в Греции. Снимает введенный из-за пандемии погранконтроль Германия, Швейцария и Чехия. Испания откроется только с 21 июня, Португалия - с 1 июля.
В Украине возобновляют авиарейсы
Украина с сегодняшнего дня возобновляет международные рейсы. Авиакомпании приступили к продаже билетов, но улететь пока можно лишь в те страны, в которых открыт границы для иностранцев. Речь идет, например, о Турции и Албании. Полеты в Украину возобновила и "Белавиа". Самолет уже полетел в Киев, запланированы и рейсы в Одессу. Иностранцев, в том числе белорусов, в страну пустят только при наличии страховки. Наши граждане по приезду в Украину должны отбыть двухнедельный карантин в обсервации.
Сегодня международное авиасообщение открывают и в Молдове.
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