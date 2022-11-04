Резкий рост преступности в Чили: во время прямого эфира попугай украл наушник у репортера

"Пернатое" включение. Дерзкий попугай стал звездой прямого эфира. В Чили птица украла наушник у репортера.

Примечательно и то, что в новостном сюжете журналист рассказывал о резком росте преступности. Крылатый воришка решил подтвердить слова сотрудника СМИ своими действиями.