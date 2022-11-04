ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Резкий рост преступности в Чили: во время прямого эфира попугай украл наушник у репортера

"Пернатое" включение. Дерзкий попугай стал звездой прямого эфира. В Чили птица украла наушник у репортера.

Примечательно и то, что в новостном сюжете журналист рассказывал о резком росте преступности. Крылатый воришка решил подтвердить слова сотрудника СМИ своими действиями.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все