Резкий рост счетов за коммунальные услуги в Латвии, а в Германии подсолнечное масло по акции стоит 22 евро

Тепло и комфорт начали слишком дорого обходиться жителям Латвии. Люди обескуражены счетами за коммунальные услуги, которые с 80 евро поднялись до 190. И с 1 мая платить придется еще больше. Так, тариф на отопление в Резекне вырастет в 4 с половиной раза, сообщает мэр города. В Германии скидочная цена на подсолнечное масло в одном из супермаркетов превышает 22 евро. Сколько продукт стоит без акции - можно только догадываться.