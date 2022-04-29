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Резкий рост счетов за коммунальные услуги в Латвии, а в Германии подсолнечное масло по акции стоит 22 евро
Тепло и комфорт начали слишком дорого обходиться жителям Латвии. Люди обескуражены счетами за коммунальные услуги, которые с 80 евро поднялись до 190. И с 1 мая платить придется еще больше. Так, тариф на отопление в Резекне вырастет в 4 с половиной раза, сообщает мэр города. В Германии скидочная цена на подсолнечное масло в одном из супермаркетов превышает 22 евро. Сколько продукт стоит без акции - можно только догадываться.
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