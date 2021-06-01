Резкий рост цен на газ и электричество в Литве

Не до жиру, быть бы живу нашим северным соседям. Литовский госсовет по регулированию энергетики объявил об изменении со II полугодия цен на газ и электричество. С 1 июля электроэнергия вырастет в цене на 7-9 %. Причиной стал рост оптовых цен в Финляндии и Швеции: теперь эти страны продают Литве один мегаватт-час без малого за 50 евро. От импорта дешевого белорусского электричества Вильнюс отказался демонстративно, а против БелАЭС ведет самую настоящую политическую войну. Что касается газа, то для льготных категорий потребителей он подорожает на четверть, для всех остальных - наполовину. Газ Литва получает сжиженным через построенный недавно терминал: он по определению дороже российского трубопроводного, но тут на него выросли еще и биржевые цены. Проблема еще и в том, что потребление в Литве голубого топлива в условиях ковидной стагнации снизилось, но страна связана договором на вес золота с Норвегией, поэтому вынужденно покупает невыгодное топливо. Правительство заставляет брать дорогой газ граждан и предприятия. Но если те разорятся, кто понесет издержки за независимость от Газпрома, пока не совсем понятно.



