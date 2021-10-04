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Резкий рост цен на газ на мировых биржах обещает украинцам непростую зиму
Резкий рост цен на газ на мировых биржах обещает украинцам непростую зиму. Большинству из них придется делать выбор: либо замерзать, либо отдавать за отопление последние деньги. Правительство обещает смягчить, насколько возможно, шок от повышения тарифов и даже гарантирует, что рост будет незначительным. Однако выясняется, что уже в ближайшие недели украинцам придется платить (в пересчете) по полтора доллара за кубометр. Как и следовало ожидать, в Киеве газ будет стоить дороже, чем на бирже Амстердама или Франкфурта.
Это получается жонглирование цифрами, жонглирование какими-то определениями, а в итоге мы все равно приходим к тому, что цена на газ будет расти, потому что те компании, которые поставляют газ, по большому счету являются самостоятельными игроками и никаким образом отношения к Кабинету министров не имеют. Следовательно, чхать они хотели на те заявления, которые делал Шмыгаль. Они будут выставлять те цены, которые считают нужными. А они будут выставлять цены порядка 25-30 гривен за куб.
Украина еще с советских времен добывает практически достаточное для обеспечения внутренних нужд количество газа. Однако по требованию МВФ цена на рынке энергоресурсов должна быть рыночной, значит, и украинский газ достанется украинцам по ценам Франкфуртской биржи. По ценам, которые непосильны даже британцам и немцам.
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