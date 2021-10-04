Резкий рост цен на газ на мировых биржах обещает украинцам непростую зиму

Это получается жонглирование цифрами, жонглирование какими-то определениями, а в итоге мы все равно приходим к тому, что цена на газ будет расти, потому что те компании, которые поставляют газ, по большому счету являются самостоятельными игроками и никаким образом отношения к Кабинету министров не имеют. Следовательно, чхать они хотели на те заявления, которые делал Шмыгаль. Они будут выставлять те цены, которые считают нужными. А они будут выставлять цены порядка 25-30 гривен за куб.

Алексей Калиниченко, политолог