Резкий рост заболеваемости COVID-19 - в США заболели даже привившиеся

ВОЗ отмечает резкий рост заболеваемости COVID-19 в пяти регионах мира из шести на 50 и более процентов. Причина - распространение штамма "Дельта". В штате Массачусетс в США заболели даже привившиеся. У большинства выявлен штамм "Дельта". Напомним, прививают американцев вакцинами "Модерна" и "Пфайзер".



Разновидность "Дельта"обнаружена уже в 132 странах мира.



Правительства пытаются остановить новые вспышки заражения. С завтрашнего дня Германия ужесточает правила въезда. Все прибывающие в страну обязаны будут предъявлять отрицательный тест на COVID-19 либо свидетельство о вакцинации, или справку о перенесенной болезни.

