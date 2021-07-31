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Резкий рост заболеваемости COVID-19 - в США заболели даже привившиеся
Факт
ВОЗ отмечает резкий рост заболеваемости COVID-19 в пяти регионах мира из шести на 50 и более процентов. Причина - распространение штамма "Дельта". В штате Массачусетс в США заболели даже привившиеся. У большинства выявлен штамм "Дельта". Напомним, прививают американцев вакцинами "Модерна" и "Пфайзер".
Разновидность "Дельта"обнаружена уже в 132 странах мира.
Правительства пытаются остановить новые вспышки заражения. С завтрашнего дня Германия ужесточает правила въезда. Все прибывающие в страну обязаны будут предъявлять отрицательный тест на COVID-19 либо свидетельство о вакцинации, или справку о перенесенной болезни.
Правительства стран пытаются остановить новые вспышки заражения
Рост заболеваемости отмечают в курортных странах. На Кипре туристов до конца лета обязали еженедельно проходить ПЦР-тесты или сдавать анализы на антитела.
В Австралии на локдаун частично закрыли еще один штат - Квинсленд. В штате Новый Южный Уэльс, несмотря на изоляцию, число заболевших увеличилось на 210 человек.В минувшую субботу здесь прошли протесты против локдауна. Для предотвращения новых на улицах Сиднея дежурят около тысячи полицейских.
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