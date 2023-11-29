Резкий рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Польше

В Польшезафиксировали в стране самые высокие с марта 2023 года показатели заболеваемости коронавирусом, пишет sb.by.



Сообщается, что выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом, 70 % тестов - положительные, это самый высокий показатель с марта 2023 года.