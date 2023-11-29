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Резкий рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Польше

Резкий рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Польше

В Польшезафиксировали в стране самые высокие с марта 2023 года показатели заболеваемости коронавирусом, пишет sb.by.

Сообщается, что выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом, 70 % тестов - положительные, это самый высокий показатель с марта 2023 года.

Также отмечается, что в Польше выросли практически все показатели заражения ковидом за месяц. Во вторник, 28 ноября, был побит рекорд по числу новых случаев заболевания этой осени.

Фото:pixabay.com

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