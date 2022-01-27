Резкое подорожание топлива ставит европейцев перед выбором - голодать или замерзнуть

Оплата отопления или покупка еды - такой непростой выбор более чем для 35 миллионов европейцев. По сообщениям Euronews, это сопоставимо с населением Венгрии, Греции, Ирландии и Португалии вместе взятых. В Болгарии счет за отопление не может оплатить каждый четвертый житель. Это самый большой процент в ЕС. На втором и третьем месте Литва и Кипр.



Издание отмечает две основные причины энергетической бедности жителей Европы - низкие доходы граждан и плохая теплоизоляция жилья.

Резкое повышение цен на топливо и продолжающаяся пандемия делают плату за отопление для многих и вовсе неподъемной.