Резкое потепление пришло в Москву. Из-за облачности в аэропортах отменяют рейсы

Резкое потепление в Москве - столбики термометров поднялись до плюс 2. Из-за облачной погоды в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском были задержаны или отменены около 30 рейсов. Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за налипания мокрого снега и гололедицы. На табло вылета и прилета в минском аэропорту время рейсов пока указано согласно расписанию.