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Резня в Германии: в Баварии мигрант напал на детей с ножом

Совершено нападение с ножом на нескольких детей и взрослых. Известно о гибели как минимум двух человек, включая ребенка, есть пострадавшие. Сообщается, что атаковал группу воспитанников детского сада с сопровождающим мигрант из Афганистана.

Власти задержали преступника. Его мотивы выясняются. В окрестностях общины Шенталь проводится полицейская облава. У этих мест дурная слава, поскольку тут активно торгуют наркотиками и собираются нелегальные мигранты. Мы следим за ситуацией.

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