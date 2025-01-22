Резня в Германии: в Баварии мигрант напал на детей с ножом

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Совершено нападение с ножом на нескольких детей и взрослых. Известно о гибели как минимум двух человек, включая ребенка, есть пострадавшие. Сообщается, что атаковал группу воспитанников детского сада с сопровождающим мигрант из Афганистана.
Власти задержали преступника. Его мотивы выясняются. В окрестностях общины Шенталь проводится полицейская облава. У этих мест дурная слава, поскольку тут активно торгуют наркотиками и собираются нелегальные мигранты. Мы следим за ситуацией.