Резня в словацкой школе - 2 погибших, 4 раненых

Трагический инцидент произошел в словацком городе Врутки. 22-летний местный житель ворвался в одну из школ с ножом! Пострадали пятеро, включая двоих детей, замдиректора школы позднее скончалась, остальные пострадавшие доставлены в больницу. Чтобы обезвредить злоумышленника, полиция вынуждена была применить оружие - нападающий убит на месте. Причины произошедшего устанавливаются, известно лишь, что преступник был выпускником этой же школы.