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Резню в Лондоне устроил ранее судимый террорист
Перед рождественскими праздниками власти Великобритании вынуждены пересмотреть программу массовых развлекательных мероприятий - из соображений безопасности. Сегодня улицы Лондона усиленно патрулируются после вчерашнего теракта. 28-летний выходец Пакистана Усман Хан, ранее судимый за терроризм, с ножом напал на прохожих на Лондонском мосту. Люди не растерялись и скрутили нападавшего, подоспевшие полицейские его застрелили. Однако преступник успел ранить пятерых человек - двое от полученных ранений скончались.
7 лет назад Хан был признан виновным в намерении взорвать Лондонскую фондовую биржу. Благодаря адвокатам вместо бессрочного приговора получил 16 лет заключения и вышел досрочно с обязательством носить электронный браслет. Вместо него на теле террориста обнаружили муляж пояса шахида.
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