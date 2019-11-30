Резню в Лондоне устроил ранее судимый террорист

Перед рождественскими праздниками власти Великобритании вынуждены пересмотреть программу массовых развлекательных мероприятий - из соображений безопасности. Сегодня улицы Лондона усиленно патрулируются после вчерашнего теракта. 28-летний выходец Пакистана Усман Хан, ранее судимый за терроризм, с ножом напал на прохожих на Лондонском мосту. Люди не растерялись и скрутили нападавшего, подоспевшие полицейские его застрелили. Однако преступник успел ранить пятерых человек - двое от полученных ранений скончались.



7 лет назад Хан был признан виновным в намерении взорвать Лондонскую фондовую биржу. Благодаря адвокатам вместо бессрочного приговора получил 16 лет заключения и вышел досрочно с обязательством носить электронный браслет. Вместо него на теле террориста обнаружили муляж пояса шахида.



