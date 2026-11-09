Результаты выборов в конгресс не повлияют на внешнюю политику США - мнение эксперта

Эксперты обсуждают итоги промежуточных выборов в США. По их мнению, поражение республиканцев осложнит работу администрации Трампа, но не приведет к существенному пересмотру ее внешнеполитического курса.

Дмитрий Голубничий, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Основное влияние эти выборы окажут на внутреннюю политику, в то время как объем конституционных полномочий Трампа и механизмы принятия решений, которые устоялись в США, помогут сохранить ему контроль за внешнеполитической линией, в дальнейшем проводить кампании, в том числе и военные. В чем может конгресс оказать влияние? Ключевое влияние будет идти по линии бюджета, поскольку конгресс имеет определяющее слово в формировании бюджета, могут не согласовываться средства на различные инициативы и во внутренней, и внешней политике, могут различными комитетами запускаться расследования в отношении того, как тратятся деньги. Таким образом будет создаваться линия экономических ограничений".