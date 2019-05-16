Скандал продолжается. Результаты финала 6 сезона российского проекта "Голос. Дети" аннулированы. Такое решение "Первый канал" принял после промежуточных результатов проверки. Была массированная, автоматизированная отправка СМС-сообщений в пользу одного из участников - и в итоге победителя проекта Микеллы Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу. В следующую пятницу в прямом эфире состоится специальный выпуск шоу с участием всех финалистов. Будет ли повторное голосование, не уточняется.