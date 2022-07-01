Результаты соцопроса: американцы готовы пойти против своего правительства с оружием в руках

Американцы не доверяют своим правителям. Более четверти жителей США готовы пойти против властей с оружием в руках. Таковы итоги нового соцопроса, который приводит The Guardian. Почти половина респондентов считают себя "чужими в своей стране", а правительство - "коррумпированным". В опросе участвовали полторы тысячи человек. Ранее организация "Южный центр по борьбе с бедностью" сообщала: 44 % американцев думают, что США "движутся к гражданской войне".