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Результаты соцопроса: большинство украинцев против сноса памятников и запрета русской литературы
Большинство украинцев не хотят сноса советских памятников. Украинская социологическая компания "Рейтинг" провела примечательный опрос, посвященный отношению своих граждан к советскому культурному наследию. Так, 40 % опрошенных против демонтажа истории и только 19 % это поддерживают.
Но украинские власти совершают все новые акты вандализма. Например, в Ровно снесли бюст разведчика Кузнецова, который уничтожил десятки немецких генералов.
Украинцев спросили о Дне Победы
Треть граждан Украины поддерживает отмену преподавания русской литературы в школах, но другая треть категорически против этого. Наконец, 80 % считают, что 9 мая - День памяти и скорби, а остальные называют эту дату Днем Победы. Для правильного понимания результатов опроса надо помнить, что уже два месяца украинцы подвергаются интенсивной пропаганде, и даже простая попытка пользоваться независимыми источниками информации может кончиться плохо. Каждодневный террор против инакомыслящих также сказался на искренности высказываний: за любое неосторожное слово человека может ждать расправа. Так, можно сделать вывод, что националистический и антисоветский нарратив укореняется на Украине тяжело и лишь с применением насилия.
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