Результаты соцопроса: большинство украинцев против сноса памятников и запрета русской литературы

Треть граждан Украины поддерживает отмену преподавания русской литературы в школах, но другая треть категорически против этого. Наконец, 80 % считают, что 9 мая - День памяти и скорби, а остальные называют эту дату Днем Победы. Для правильного понимания результатов опроса надо помнить, что уже два месяца украинцы подвергаются интенсивной пропаганде, и даже простая попытка пользоваться независимыми источниками информации может кончиться плохо. Каждодневный террор против инакомыслящих также сказался на искренности высказываний: за любое неосторожное слово человека может ждать расправа. Так, можно сделать вывод, что националистический и антисоветский нарратив укореняется на Украине тяжело и лишь с применением насилия.