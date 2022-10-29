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РФ запросила на 31 октября заседание СБ ООН в связи с атакой на суда Черноморского флота

РФ запросила на 31 октября заседание СБ ООН в связи с атакой на суда Черноморского флота

Россия запросила на 31 октября проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с атакой со стороны Украины на корабли Черноморского флота (ЧФ), которые заняты в обеспечении безопасности зернового коридора. Об этом сообщил в 29 октября первый заместитель представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

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