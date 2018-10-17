Миллиардер Ричард Брэнсон удостоен именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде. Знак почета влиятельного британского предпринимателя стал 2467-ым по счету. На торжественную церемонию открытия звезды Брэнсон прибыл в окружении родственников и друзей. Напомним, свое состояние бизнесмен сколотил, основав корпорацию Virgin Group, включающую около 400 компаний различного профиля. Брэнсон является одним из самых богатых жителей Великобритании с состоянием более 5 миллиардов долларов.