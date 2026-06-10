Рига и Киев подписали оборонное соглашение

Латвия заключила с Украиной оборонное соглашение. Оно предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны, им также официально подтверждается производство в Латвии дронов для ВСУ.

Одновременно в тексте документа зафиксировано намерение Риги в течение первых двух лет выделять на выполнение положений соглашения не менее 5 % оборонного бюджета 2027 года, что составляет 110 млн евро. При этом от Украины лишь требуется передавать технологии производства дронов и направлять "экспертов" в республику.