Рига идет на обострение? Латвия собирается перебросить на границу с Беларусью армейские части

Латвийские власти собираются отправить к границе с Беларусью армию: как утверждается, это вызвано необходимостью преодоления миграционного кризиса.

Погранслужба Латвии утверждает, что у нее не хватает персонала для осуществления контроля рубежей. Хотя Эстония и Финляндия направили в Ригу своих пограничников, но их численность крайне невелика.

Решение о переброске к границе подразделений латвийской армии еще не принято, но, случись подобное, это будет означать явную эскалацию ситуации со стороны официальной Риги.



На днях Латвия под предлогом "технического сбоя" приостанавливала работу единственного погранперехода в Беларусь и даже угрожала закрыть границу полностью. При этом страны-соседки рассматривают саму Латвию в качестве источника миграционных проблем: например, Литва даже вводит на общей границе погранконтроль, а в Вильнюсе утверждают, что половина нелегалов прибывает к ним с латвийского направления.