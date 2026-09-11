Рига списала автохлам в Киев под видом помощи

Оригинальный способ решения коммунальных проблем нашли латвийские чиновники. Рижская дума одобрила безвозмездную передачу Киеву партии городского автотранспорта. Речь идет о машинах, которые выработали свой ресурс и больше не используются на маршрутах.

По официальной версии, этот шаг призван поддержать украинскую инфраструктуру. Однако эксперты обращают внимание на практическую выгоду для латвийской стороны. Городской бюджет просто освободили от расходов на утилизацию автохлама.