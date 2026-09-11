Латвия пытается выбить из Брюсселя колоссальные субсидии на милитаризацию. Рига официально запросила у Евросоюза 7 млрд евро на ближайшие семь лет.

По заявлению премьера Кулбергса, эти деньги необходимы для укрепления восточной границы. При этом никаких расчетов глава латвийского кабмина не предоставил.

Премьер только пожаловался, что с 2022 года Рига в одиночку влила в приграничные барьеры с Беларусью и Россией более 1 млрд евро. И теперь Латвия требует от ЕС полной финансовой компенсации.