Рим утопает в мусоре

Эти не радужные кадры пришли из Италии. Столица утопает в мусоре. Экологи выступают с предупреждениями об опасности для здоровья. Проблема начала назревать 6 лет назад, когда европейские власти распорядись сократить в городе свалку. А после закрытия в регионе на ремонт ряда перерабатывающих мусор заводов трудности усилились. Настоящий кризис наступил после решения мусорособирающего предприятия АМА - остановить сбор отходов. Рим ведет переговоры со странами ЕС о транспортировке излишков мусора за границу.