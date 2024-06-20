Риши Сунак может потерять свой пост после выборов

Риши Сунак станет первым действующим премьер-министром Великобритании, который потеряет свой пост после всеобщих выборов. Такой прогноз делает изданиеTheTelegraph, основываясь на проведенном социсследовании.

Ожидается, что правящая партия консерваторов получит только 53 депутатских мандата вместо нынешних 365, что и ознаменует политический крах Сунака. Всеобщие выборы в Великобритании пройдут уже 4 июля.