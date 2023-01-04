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Риши Сунак обещает Украине новые поставки военной техники

В Новый год с новым оружием - лозунг тот же. Премьер-министр Британии обещает Украине новые поставки военной техники в ближайшие недели и месяцы - таков результат телефонных переговоров Риши Сунака с Зеленским. Также Сунак анонсировал передачу Киеву 125 зенитных орудий, больше тысячи ракет для поражения воздушных целей и спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

Чехия отправила Киеву новую партию САУ Dana-M2

Чехия отправила в Незалежную очередную партию 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок. Видео с их перевозкой появилось в интернете. Всего Киев должен получить 26 таких установок.

© AP Photo / Tolga Akmen

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