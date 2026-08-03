В Латвии нашли нового главного врага национальной идентичности - русский мат. Рижский депутат Марцис Кулис публично призвал запретить нецензурную лексику на языке соседа.

Использование крепких выражений он пафосно окрестил "добровольной саморусификацией" и даже "предательством этнического сознания".

Вместо решения реальных экономических проблем Рига в очередной раз демонстрирует абсурдную борьбу с ветряными мельницами, пытаясь отрегулировать даже народный фольклор.