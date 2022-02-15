Алармистский запал европейских СМИ оборачивается порой комическими казусами. Например, рижское информагентство объявило, что на латвийско-украинской границе пока все спокойно, однако властям следует позаботиться о подготовке лагерей для размещения беженцев. В пылу борьбы с российской агрессией латыши забыли, что от Украины их отделяет Беларусь, в которой, кстати говоря, также все спокойно и нет даже намека на миллионы беженцев.