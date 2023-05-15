RMF: Неопознанные беспилотные летательные аппараты стали появляться в опасной близости от польских пассажирских самолетов

Неопознанные беспилотные летательные аппараты стали появляться в опасной близости от польских пассажирских самолетов на аэродромах республики, сообщает РИА Новости со ссылкой нарадиостанциюRMF.

Первый инцидент произошел в субботу в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Там дрон пролетел на опасном расстоянии -около 30 метров – от самолета Польских авиалиний LOT.

Второй подобный случай был зафиксирован в понедельник. "Очередной опасный инцидент с дроном, летающим в районе аэропорта - около 15.30 (16.30 мск) экипаж самолета линий Wizz Air, летевший из голландского Эйндховена, во время посадки в аэропорту города Катовице заметил дрон, появившийся в запрещенной для полетов зоне", - сообщает RMF.

По данным радиостанции, ведутся поиски беспилотника и его оператора. Самолет безопасно приземлился.